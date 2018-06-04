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Потоп после дождей: в мэрии Ярославля рассказали, почему город тонет каждый год
4 июня 2018 16:47
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Каждый год одно и то же: после сильных дождей город тонет. Хотя мэрия успокаивает: ливнёвки начинают чистить заранее до сезона таяния снега и дождей.
Однако вчера после ливня затопило несколько улиц в Ярославле. Да так, что даже автовладельцы побоялись ехать по затопленным дорогам и покатили по тротуарам.
Мы спросили у мэрии Ярославля: почему город тонет каждый год даже после 10-минутного дождя?
— Потому что ливневые системы старые, им больше 30 лет. На данный момент идёт поэтапная модернизация инженерных коммуникаций. Колодцы чистят и промывают регулярно. Во время и после выпадения большого количества осадков вода уходит в течение двух часов, — пояснили в мэрии Ярославля.
А ведь уже на этой неделе в Ярославль ворвётся мощный арктический циклон, который принесёт холод и дожди.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com, Екатерина Байдина
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