Новый мост через Которосль откроют в июне

Сейчас мост выглядит так

Отличная новость для автовладельцев и жителей Красноперекопского района — мост через Которосль в створе Комсомольской площади откроют в июне.

Более того, к концу этой недели дорога должна занять своё проектное положение.

— Строителям осталось надвинуть всего около 20 метров, — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. — Одновременно продолжаются бетонные работы на второй опоре. На третьей они уже закончены. Также ведется пескоструйная обработка железных частей конструкции, очистка от ржавчины и подготовка под покраску. В целом строительству уделяется повышенное внимание. Это закономерно: объект очень значимый.

Сейчас на мосту работают около 70 человек. Стройка идёт круглосуточно.

— Надвижка идет со скоростью примерно 20 километров в час. Когда мост опустится на все опорные части, приступим к обустройству ливневой канализации, укладке асфальта и установке перильных ограждений, — рассказал представитель подрядчика Андрей Кононенко.

Мост через Которосль откроют в июне

Разбор старого моста и строительство нового обошлись в 650 миллионов рублей. Часть денег — федеральные, стоимость проекта оплачивал бюджет Ярославля. Строительство моста обещали закончить в мае, но помешала погода.