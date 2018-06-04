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Новый мост через Которосль откроют в июне

4 июня 2018 16:48
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мост, Ярославль, Которосль

Отличная новость для автовладельцев и жителей Красноперекопского района — мост через Которосль в створе Комсомольской площади откроют в июне.

Более того, к концу этой недели дорога должна занять своё проектное положение.

— Строителям осталось надвинуть всего около 20 метров, — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. — Одновременно продолжаются бетонные работы на второй опоре. На третьей они уже закончены. Также ведется пескоструйная обработка железных частей конструкции, очистка от ржавчины и подготовка под покраску. В целом строительству уделяется повышенное внимание. Это закономерно: объект очень значимый.

Сейчас на мосту работают около 70 человек. Стройка идёт круглосуточно.

— Надвижка идет со скоростью примерно 20 километров в час. Когда мост опустится на все опорные части, приступим к обустройству ливневой канализации, укладке асфальта и установке перильных ограждений, — рассказал представитель подрядчика Андрей Кононенко.

Разбор старого моста и строительство нового обошлись в 650 миллионов рублей. Часть денег — федеральные, стоимость проекта оплачивал бюджет Ярославля. Строительство моста обещали закончить в мае, но помешала погода. 

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО, Правительство Ярославской области
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