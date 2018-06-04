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На улице будет опасно: ярославские спасатели вновь выпустили экстренное предупреждение
4 июня 2018 16:22
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Ярославские спасатели вновь предостерегают: сегодня на улице будет опасно. Шквалистый ветер обрушится на город и сохранится до позднего вечера.
— На территории Ярославля ожидается усиление ветра до 15–18 метров в секунду, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Спасатели советуют всем обходить стороной старые деревья и плохозакреплённые рекламные конструкции. Также в МЧС прогнозируют большое количество ДТП.
Напомним, несколько дней назад настоящий ураган парализовал город: падали деревья и летали остановки.
Фото: Vk.com
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