В Ярославской области жена с мужем помирились в зале суда

Супруги помирились в суде

В Ярославской области за ложный донос возбудили уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Переславля-Залесского. Женщина оклеветала мужа. Но не просто так, а потому что тот избил её. Женщина захотела отомстить супругу.

Ссора между ними произошла в январе этого года. Мужчина настолько сильно избил супругу, что та пошла писать заявление в полицию.

— Женщина пояснила, что супруг не только избил, но и изнасиловал её. Во время проверки удалось выяснить, что последнее является враньём. В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое было закрыто в связи с примирением сторон, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Супруги помирились прямо в зале суда: никто из них уже не имеет претензий друг к другу.