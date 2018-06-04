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В Ярославской области жена с мужем помирились в зале суда
4 июня 2018 15:41
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В Ярославской области за ложный донос возбудили уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Переславля-Залесского. Женщина оклеветала мужа. Но не просто так, а потому что тот избил её. Женщина захотела отомстить супругу.
Ссора между ними произошла в январе этого года. Мужчина настолько сильно избил супругу, что та пошла писать заявление в полицию.
— Женщина пояснила, что супруг не только избил, но и изнасиловал её. Во время проверки удалось выяснить, что последнее является враньём. В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое было закрыто в связи с примирением сторон, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Супруги помирились прямо в зале суда: никто из них уже не имеет претензий друг к другу.
Фото: Александра Савельева
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