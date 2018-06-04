Ярославец обокрал прохожего на 200 тысяч, предложив его подвезти

Грабитель во всём признался полицейским

Ярославца обокрал мужчина, предложивший его подвезти. 47-летний мужчина пришёл в полицию после случившего и рассказал, что он пьяный шёл по улице Чкалова, когда рядом остановилась машина. Из авто выглянул пассажир и предложил подвезти мужчину до дома, и он согласился.

— В салоне машины, угрожая здоровью потерпевшего, у мужчины похитили сотовый телефон, банковские карты с ПИН-кодами, а затем высадили его из авто, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

С украденных банковских карт быстро пропали 200 тысяч рублей.

Полицейским удалось поймать подозреваемого. Им оказался 39-летний ярославец. Мужчина во всём сознался, сказал, что решил воспользоваться ситуацией, увидев пьяного мужчину у дороги. На подозреваемого возбудили уголовное дело за грабёж.

Недавно в Ярославской области мужчина, обидевшись на увольнение, украл с завода инструменты и спрятал их в поле.