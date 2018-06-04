|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославец обокрал прохожего на 200 тысяч, предложив его подвезти
4 июня 2018 15:16
1 225 1
Ярославца обокрал мужчина, предложивший его подвезти. 47-летний мужчина пришёл в полицию после случившего и рассказал, что он пьяный шёл по улице Чкалова, когда рядом остановилась машина. Из авто выглянул пассажир и предложил подвезти мужчину до дома, и он согласился.
— В салоне машины, угрожая здоровью потерпевшего, у мужчины похитили сотовый телефон, банковские карты с ПИН-кодами, а затем высадили его из авто, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
С украденных банковских карт быстро пропали 200 тысяч рублей.
Полицейским удалось поймать подозреваемого. Им оказался 39-летний ярославец. Мужчина во всём сознался, сказал, что решил воспользоваться ситуацией, увидев пьяного мужчину у дороги. На подозреваемого возбудили уголовное дело за грабёж.
Недавно в Ярославской области мужчина, обидевшись на увольнение, украл с завода инструменты и спрятал их в поле.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров