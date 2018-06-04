В день открытия парк на Подзеленье затопило: когда теперь его откроют

На пляже появился каркас большой надписи

В Ярославле Подзеленье переделывают в парк. Сейчас там усиливают сцену, монтируют зоны отдыха. На пляже появился каркас большой надписи «Подзеленье», на которой можно посидеть, среди берёз установили деревянный символ Ярославля — мишку, а деревья и картинг украсили разноцветными нитями.

Изначально работы по преображению парка должны были завершиться 3 июня, но к сроку доделать его не успели — помешала погода.

— Вчера торжественного открытия парка у нас не получилось, — рассказал один из организаторов фестиваля молодых архитекторов «Создай своё пространство» Егор Збаранский. — Территорию Подзеленья затопило ливнем, поэтому мы решили перенести открытие и спокойно доделать все объекты.

Новой датой окончания работ и открытия парка организаторы назвали День молодёжи — 27 июня.

В буквах можно посидеть

Медведя поставили между берёз

Разноцветными нитями украсили стены

На входе в парк продолжают монтировать зоны отдыха



Организаторы рассказали, что еще появится в парке. Семь крутых проектов, которые украсят центр Ярославля.