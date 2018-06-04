Вода текла по электрощиткам: в Ярославле после дождя залило весь подъезд

Подъезд залило после дождя

Водопад в подъезде. Нет, это не изыски жильцов дома. Это некачественная работа управляющей компании. В первом подъезде на улице Громова, 54 после вчерашнего ливня случился настоящий потоп. Вода лилась с верхних этажей, при этом попадая в электрощитки. Лишь по счастливой случайности не произошло короткого замыкания. Жильцы не могли попасть в свои квартиры. Кстати, на улице в этот момент дождь уже закончился.

Мы позвонили в управляющую компанию Дзержинского района и, представившись жильцами дома, пожаловались на потоп.

— Неужели опять течёт? Вам же недавно делали кровлю. Вы что, не слышали, как ремонт делали? А сегодня заявку оставляли? Нет? Ну хорошо, сейчас отправим мастеров. Посмотрим, что у вас там, — ответили нам в управляющей компании.

Жильцы подъезда рассказали нам, что уже несколько раз обращались в управляющую компанию. Но каждый раз, когда проходит дождь, подъезд снова затапливает водой.

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