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Вода текла по электрощиткам: в Ярославле после дождя залило весь подъезд
4 июня 2018 13:57
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Водопад в подъезде. Нет, это не изыски жильцов дома. Это некачественная работа управляющей компании. В первом подъезде на улице Громова, 54 после вчерашнего ливня случился настоящий потоп. Вода лилась с верхних этажей, при этом попадая в электрощитки. Лишь по счастливой случайности не произошло короткого замыкания. Жильцы не могли попасть в свои квартиры. Кстати, на улице в этот момент дождь уже закончился.
Мы позвонили в управляющую компанию Дзержинского района и, представившись жильцами дома, пожаловались на потоп.
— Неужели опять течёт? Вам же недавно делали кровлю. Вы что, не слышали, как ремонт делали? А сегодня заявку оставляли? Нет? Ну хорошо, сейчас отправим мастеров. Посмотрим, что у вас там, — ответили нам в управляющей компании.
Жильцы подъезда рассказали нам, что уже несколько раз обращались в управляющую компанию. Но каждый раз, когда проходит дождь, подъезд снова затапливает водой.
Ранее мы рассказывали о том, что гигантским градом побило машины ярославцев.
Фото: Александр Макаров
Видео: Александр Макаров
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