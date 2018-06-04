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Появилось видео из салона спорткара, который на огромной скорости врезался в столб

4 июня 2018 12:58
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ДТП, видео, авария, Ярославль

Появилось видео из салона спорткара, который влетел в столб на большой скорости.

ДТП произошло 1 июня на Горвалу. Ранее мы публиковали видео, которое оказалось в распоряжении нашей редакции. На нём видно, как машина после светофора начинает ускоряться. На повороте машину заносит, и она врезается в столб.

Видео из салона машины, которое выложили в соцсети, подтверждает, что водитель за считанные секунды разгоняется до большой скорости и теряет управление.

Несмотря на то, что машина от удара серьёзно пострадала, водитель отделался лёгким испугом.

— 28-летний мужчина не госпитализирован, у него небольшие ушибы и ссадины, — рассказали в УГИББД по Ярославской области.

Сейчас полиция разбирается в этом ДТП.

Анна Лурье
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Фото: Хью/Vk.com
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