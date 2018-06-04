Подрезал на обгоне и сбежал с места ДТП: серьёзная авария на трассе в Ярославской области

Иномарка улетела в кювет

На трассе в Ярославской области «Форд» улетел в кювет. Иномарку, которая начала обгон, подрезала «Волга», а потом скрылась с места ДТП.

— По полосе ехали три машины, последняя — наша — начала обгон двух впереди идущих, вторая ехала «Волга». Внезапно водитель «Волги» перестроился на встречку практически в наш «Форд». Мы, уходя от столкновения, взяли левее, машину повело, и мы улетели в кювет. К счастью, все отделались ушибами. Но вот водитель «Волги» уехал с места происшествия, хотя всё видел, — рассказала пассажирка «Форда» Юлия Трофимова.

Авария произошла 3 июня примерно в 13:45 на 25-м километре трассы Ярославль — Любим у деревни Козлятьево.

— Возможно, кому-то на запись видеорегистратора попала сильно спешащая белая или светло-бежевая «Волга» с чёрной полосой сзади, — говорит Юлия.

Если у вас есть информация об этом ДТП, вы можете связаться с Юлией через соцсети.

Напомним, в выходные возле пылающего кафе «Генацвале» также произошло ДТП, один из участников которого уехал в неизвестном направлении.