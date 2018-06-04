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«Рено» смял три машины: ищут свидетелей крупного ДТП в Ярославском районе

4 июня 2018 11:21
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ДТП, пострадавшие в ДТП, Ярославский район

Вчера около 15:30 в посёлке Карабиха возле пешеходного перехода столкнулись четыре машины. Видео с ДТП разместили в группе «Первый Ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

На видео с регистратора видно, как чёрный «Рено-Логан» догоняет «Опель» и буквально подпрыгивает на нём, как на трамплине.

— В аварии приняли участи четыре автомобиля: «Опель-Мерива», «Форд-Галакси» , «Киа-Спектра» и «Рено-Логан», — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области. — В ДТП травмы получили водители автомобилей «Рено» и «Киа», их отправили на амбулаторное лечение.

Водители ищут свидетелей этой аварии и просят прислать видео с регистраторов.

 

— У кого есть видео или кто видел момент ДТП — пишите, чем больше доказательств, тем быстрее и правильнее сделают все сотрудники ГИБДД, — написал водитель «Киа-Спектры» Давид Погосов в группе «Подслушано у водителей» в соцсети «ВКонтакте», — Водитель «Логана» летел по дороге и от медосвидетельствования отказался.

Этим же вечером тройное ДТП произошло в самом Ярославле. От удара одна машина перевернулась на крышу.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Подслушано у водителей/VK.com
Видео: Первый Ярославский автопортал/VK.com
Продажа авто, мото
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