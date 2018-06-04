Водитель троллейбуса в Брагино покалечил пассажирку

Всех пассажиров высадили из-за происшествия

Эту поездку в троллейбусе ярославна запомнит надолго. 71-летняя бабушка отбила себе ноги, когда транспорт начал тормозить.

Пассажирка не удержалась и рухнула в сторону дверей.

— Водитель, управляя троллейбусом по маршруту № 8, допустил падение пассажира. Женщина нуждается в амбулаторном лечении, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Авария случилась на остановке у торгового центра «РИО» на выезде с Дзержинского района. Для пенсионерки вызвали скорую, а троллейбус пришлось снять с маршрута.

Пенсионерку сильно укачало в транспорте

В выходные на Пятёрке случилось тройное ДТП: где не смогли разъехаться легковушки.