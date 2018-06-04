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Водитель троллейбуса в Брагино покалечил пассажирку
4 июня 2018 10:37
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Эту поездку в троллейбусе ярославна запомнит надолго. 71-летняя бабушка отбила себе ноги, когда транспорт начал тормозить.
Пассажирка не удержалась и рухнула в сторону дверей.
— Водитель, управляя троллейбусом по маршруту № 8, допустил падение пассажира. Женщина нуждается в амбулаторном лечении, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Авария случилась на остановке у торгового центра «РИО» на выезде с Дзержинского района. Для пенсионерки вызвали скорую, а троллейбус пришлось снять с маршрута.
В выходные на Пятёрке случилось тройное ДТП: где не смогли разъехаться легковушки.
Фото: УГИБДД по Ярославской области, УГИББД по Ярославской области
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