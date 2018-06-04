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Ехал на пешеходов: из-за огромных луж ярославские водители прокатились по тротуарам
4 июня 2018 09:48
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Вчерашний ливень как обычно сказался на качестве дорог. Они просто утонули в огромных лужах. Проезжая часть превратилась в море. Некоторые автовладельцы, видимо, пожалев свои машины, решили проехаться... по тротуару. Наплевав на то, что в это время там шли люди. Несколько машин в Брагино нагло проехали практически по ногам пешеходов.
— Я лично всё видела и делала эти фото. И была шокирована поведением водителей. Тем более там шли люди с коляской, а водила им ещё и сигналил, — рассказала автор фотографий Юлия Котова.
Напомним, что согласно правилам дорожного движения, езда по тротуарам запрещена. За это водителю грозит штраф две тысячи рублей.
- Чтобы привлечь водителя, необходимо, чтобы на фото было видно дату и время правонарушения. Иначе водитель может сказать, что это было в прошлом году и вообще за рулём не он, а предыдущий собственник. Вы можете оставить фотографию на сайте ГИБДД, указав место, время и дату, - прокомментировали ситуацию у управлении ГИБДД по Ярославской области.
Фото: Юлия Котова/Vk.com
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