Ехал на пешеходов: из-за огромных луж ярославские водители прокатились по тротуарам

За езду по тротуару грозит штраф

Вчерашний ливень как обычно сказался на качестве дорог. Они просто утонули в огромных лужах. Проезжая часть превратилась в море. Некоторые автовладельцы, видимо, пожалев свои машины, решили проехаться... по тротуару. Наплевав на то, что в это время там шли люди. Несколько машин в Брагино нагло проехали практически по ногам пешеходов.

— Я лично всё видела и делала эти фото. И была шокирована поведением водителей. Тем более там шли люди с коляской, а водила им ещё и сигналил, — рассказала автор фотографий Юлия Котова.

Водители наплевали на пешеходов

Напомним, что согласно правилам дорожного движения, езда по тротуарам запрещена. За это водителю грозит штраф две тысячи рублей.

- Чтобы привлечь водителя, необходимо, чтобы на фото было видно дату и время правонарушения. Иначе водитель может сказать, что это было в прошлом году и вообще за рулём не он, а предыдущий собственник. Вы можете оставить фотографию на сайте ГИБДД, указав место, время и дату, - прокомментировали ситуацию у управлении ГИБДД по Ярославской области.