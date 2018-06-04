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В тройном ДТП на Пятёрке легковушка улетела на крышу

4 июня 2018 09:38
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ДТП, Ярославль

Накануне около десяти часов вечера на улице Белинского возле дома № 17 произошло ДТП. Сразу три автомобиля не подели дорогу.

Не смогли разъехаться «Рено», «Хендай» и «Москвич». От удара «Хендай» перевернулся на крышу. На месте аварии в Ярославле работали спасатели управления МЧС, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Чудом авария обошлась без пострадавших.

— В ДТП никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

В Ярославле ищут свидетелей ДТП, произошедшего 2 июня возле кафе «Генацвале». «Газель» на большой скорости протаранила «Форд».

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: МЧС
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