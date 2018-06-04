Уголовное дело на Русского Танка Андрея Коваленко: полиция определилась с решением

Андрей Коваленко из спорта ушёл в политику

В полиции определились с решением по поводу возбуждения уголовного дела в отношении кандидата в депутаты Ярославской областной думы и бывшего хоккеиста «Локомотива» Андрея Коваленко — его возбуждать не будут.

— В правоохранительных органах рассматривали вопрос по поводу инцидента, который произошёл в марте во время матча любительских команд «Газпром экспорт» и «Тигры», — рассказал источник в МВД. — Тогда в результате действий Андрея Коваленко получил сотрясение судья Владислав Киселёв.

Во время того матча Коваленко рассердился на арбитра. Сначала он его толкнул клюшкой, а потом ударил по голове.

Вчера в Ярославской области прошло предварительное голосование «Единой России» перед выборами депутатов Ярославской областной думы. Русский Танк Андрей Коваленко, который шёл по округу, в который входит Ярославский район, прошёл по итогам праймериз в кандидаты в депутаты от партии власти.