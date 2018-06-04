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«Очень удобный инструмент для партии власти»: 70 тысяч ярославцев сходили на праймериз
3 июня 2018 23:38
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В «Единой России» подсчитывают итоги сегодняшнего предварительного голосования перед выборами депутатов Ярославской областной думы. Но уже известны данные по явке.
Наиболее активно избиратели приходили отдать свои голоса в период с 10 до 12 часов и с 12 до 15 часов. К моменту закрытия участков, по предварительной оценке, проголосовало более 7% от общего числа избирателей или более 70 тысяч человек. Секретарь ярославского отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий отметил, что наибольший ажиотаж предварительное голосование вызвало в Тутаевском районе.
— Причин такого ажиотажа несколько. И на первое место я бы поставил даже не количество кампаний, которых в Тутаевском районе действительно несколько, а очень высокий уровень конкурентной борьбы, — сказал Боровицкий.
Голоса «Единая Россия» планирует подсчитать за несколько часов. 30 июня на основании итогов предварительного голосования партийная конференция утвердит списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах в Ярославскую областную думу.
— Для партии предварительное голосование — это инструмент очень удобный, выгодный и разумный, — отметил Михаил Боровицкий. — Чтобы принять решение, кого выдвигать на выборы, нам очень важно посоветоваться с избирателями, выбрать человека действительно грамотного и востребованного.
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Фото: Выборы в Ярославле/Vk.com
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