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«Бензин дорогущий, дороги — дрянь»: к протесту ярославских автомобилистов присоединился депутат

3 июня 2018 18:25
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протест, бензин, топливо, Ярославль

Волна одиночных пикетов возле заправок прокатилась по Ярославлю. Люди вышли с плакатами, где они выражали возмущения по поводу роста цен на бензин: «Бензин дорогущий, дороги — дрянь», «Вова, Дима, займите на бензин», «Нет росту цен на бензин. Вместе с автомобилистами пикетировать вышел депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

— Цель, которую ставили пикетчики, привлечь внимание владельцев автозаправок к ценам на топливо, которое только за последний месяц поднялось в цене на 4–8 рублей, — объяснил он. — На сегодняшний день стоимость самого популярного бензина марки АИ-92 в Ярославле колеблется от 40 до 44 рублей за литр.

Цены на бензин в Ярославле стали ползти вверх ещё в середине мая. Мы составили карту АЗС Ярославля, где выгоднее всего заправляться.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Эльхан Мардалиев
Продажа авто, мото
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