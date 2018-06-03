«Бензин дорогущий, дороги — дрянь»: к протесту ярославских автомобилистов присоединился депутат

Пока лидер Ярославских коммунистов борется против ввоза мусора, его коллега по партии выступил против роста цен на топливо

Волна одиночных пикетов возле заправок прокатилась по Ярославлю. Люди вышли с плакатами, где они выражали возмущения по поводу роста цен на бензин: «Бензин дорогущий, дороги — дрянь», «Вова, Дима, займите на бензин», «Нет росту цен на бензин. Вместе с автомобилистами пикетировать вышел депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

— Цель, которую ставили пикетчики, привлечь внимание владельцев автозаправок к ценам на топливо, которое только за последний месяц поднялось в цене на 4–8 рублей, — объяснил он. — На сегодняшний день стоимость самого популярного бензина марки АИ-92 в Ярославле колеблется от 40 до 44 рублей за литр.

Пикетчики вставали с плакатами около АЗС

Цены на бензин в Ярославле стали ползти вверх ещё в середине мая. Мы составили карту АЗС Ярославля, где выгоднее всего заправляться.