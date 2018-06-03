|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пирожки и трансформер: как в Ярославской области людей заманивают на праймериз
3 июня 2018 14:37
234 1
Руководство ярославского отделения «Единой России» хвастается, что Ярославская область попала в лидеры по электронному предварительному голосованию. Идут люди и сегодня на счётные участки. Но партия делает всё возможное, чтобы заманить на праймериз ещё больше народу.
— Проведена большая подготовительная работа по обеспечению всех необходимых условий для предварительного народного голосования, — сказал председатель рыбинского отделения партии «Единая Россия» Евгений Сдвижков.
На участках всё очень похоже на настоящие выборы. Даже продают дешёвые пирожки. В Ярославле пирожки с картошкой и капустой стоят по 10–15 рублей.
А на один участок в Ярославле пришёл герой блокбастера. Жёлтый трансформер Бамблби заявил, что будет голосовать. Человек, который скрывался под костюмом, предъявил свой паспорт и получил бюллетень. А потом сфотографировался с другими избирателями.
В Ярославской области работают 177 мест для голосования в каждом из 25 избирательных округов. Это немногим более 20% от общего числа избирательных участков в регионе.
Фото: правительство Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров