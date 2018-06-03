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Город

Пирожки и трансформер: как в Ярославской области людей заманивают на праймериз

3 июня 2018 14:37
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Единая Россия, праймериз, Ярославль, выборы-2018

Руководство ярославского отделения «Единой России» хвастается, что Ярославская область попала в лидеры по электронному предварительному голосованию. Идут люди и сегодня на счётные участки. Но партия делает всё возможное, чтобы заманить на праймериз ещё больше народу.

— Проведена большая подготовительная работа по обеспечению всех необходимых условий для предварительного народного голосования, — сказал председатель рыбинского отделения партии «Единая Россия» Евгений Сдвижков.

На участках всё очень похоже на настоящие выборы. Даже продают дешёвые пирожки. В Ярославле пирожки с картошкой и капустой стоят по 10–15 рублей.

А на один участок в Ярославле пришёл герой блокбастера. Жёлтый трансформер Бамблби заявил, что будет голосовать. Человек, который скрывался под костюмом, предъявил свой паспорт и получил бюллетень. А потом сфотографировался с другими избирателями.

В Ярославской области работают 177 мест для голосования в каждом из 25 избирательных округов. Это немногим более 20% от общего числа избирательных участков в регионе.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
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