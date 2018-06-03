Прорвало в интернете: Ярославская область — в лидерах по электронному предварительному голосованию

Участки работают как в день выборов — до восьми часов вечера

В Ярославской области стартовало голосование за участников предварительного голосования «Единой России». Избирательные участки во всех районах региона будут работать до восьми часов вечера. Работают 177 счётных участков. Уже известны первые подсчёты по явке избирателей. Их подвели в 10 часов утра.

Самое большое количество сделавших свой выбор на этот момент зафиксировано в Первомайском муниципальном районе — более 5% от числа избирателей.

— Свои коррективы в работу счётных участков внесло электронное голосование, — рассказала руководитель регионального исполкома «Единой России» Анна Винокурова. — Сегодня, прежде чем выдать избирателю бюллетень для голосования, член счетной комиссии проверяет, не проголосовал ли этот человек на сайте.

А по электронному голосованию на праймериз Ярославская область в лидерах — на сайте проголосовало 2130 человек. Но до первого места нам далеко — в Ростовской области на сайте проголосовало почти 45 тысяч человек.

— Новые цифровые технологии входят в нашу жизнь повсеместно, — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий. — В эту избирательную кампанию партия принимала ноу-хау — электронное предварительное голосование. Показатели Ярославской области — это показатели высокой гражданской позиции ярославцев и их вовлеченность в выборный процесс. Надеемся, что и дальше будем развивать эту процедуру.

Но ярославцам, похоже, пора готовиться выгребать из почтовых ящиков кипу агитации. Депутаты увеличили бюджеты на предвыборные кампании в два раза. Мы уже писали, сколько теперь будут тратить кандидаты, чтобы убедить нас с вами проголосовать.