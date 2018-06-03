×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Возле пылающего кафе «Генацвале» «Газель» протаранила иномарку и скрылась с места ДТП

2 июня 2018 22:07
1 164 0
ДТП, авария, Ярославль

На трассе в Ярославской области «Газель» протаранила «Форд» и скрылась с места ДТП. Всё произошло сегодня днём, около 14:00, между кафе «Генацвале», которое было охвачено огнём, и заправкой.

— Мы ехали по левой полосе, так как кафе горело, то скорость была снижена. На встречной полосе «Газель» с крайней правой начала ехать прямо наискосок и через две сплошные врезалась в наш бок, после чего скрылась с места происшествия. Так как справа от нас ехала фура, избежать столкновения не удалось, — рассказывает пассажирка иномарки Анна Чиркун.

За рулём «Форда» был отец Анны. Рядом с ним её мама. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Но вот машине досталось. Теперь семья Анны ищет очевидцев аварии. Если вы стали свидетелями данного ДТП, свяжитесь, пожалуйста, с Анной.

Напомним, что кафе «Генацвале» загорелось сегодня днём и полностью было уничтожено огнём.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Анна Чиркун
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославской области 60-летний пенсионер на иномарке сбил мальчика на велосипеде

Новое на сайте
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,90 62,39
EUR 72,35 72,89
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 02.06
USD 62,21 0,19
EUR 72,72 0,14
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.