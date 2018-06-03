Возле пылающего кафе «Генацвале» «Газель» протаранила иномарку и скрылась с места ДТП

К счастью, люди в аварии не пострадали

На трассе в Ярославской области «Газель» протаранила «Форд» и скрылась с места ДТП. Всё произошло сегодня днём, около 14:00, между кафе «Генацвале», которое было охвачено огнём, и заправкой.

— Мы ехали по левой полосе, так как кафе горело, то скорость была снижена. На встречной полосе «Газель» с крайней правой начала ехать прямо наискосок и через две сплошные врезалась в наш бок, после чего скрылась с места происшествия. Так как справа от нас ехала фура, избежать столкновения не удалось, — рассказывает пассажирка иномарки Анна Чиркун.

За рулём «Форда» был отец Анны. Рядом с ним её мама. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Но вот машине досталось. Теперь семья Анны ищет очевидцев аварии. Если вы стали свидетелями данного ДТП, свяжитесь, пожалуйста, с Анной.

Напомним, что кафе «Генацвале» загорелось сегодня днём и полностью было уничтожено огнём.