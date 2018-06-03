В Ярославле троллейбусы будут раздавать бесплатный Wi-Fi: как подключиться

Первые троллейбусы с роутерами поедут по Ярославлю 9 июня

Несколько раз в Ярославле городские власти рассказывали о передовом опыте других городов, где автобусы и троллейбусы раздают пассажирам Wi-Fi, и обещали это дело внедрить здесь. Но каждый раз как-то до этого не доходили руки. А теперь дошли. Уже 9 июня по Ярославлю поедут первые троллейбусы с беспроводным интернетом.

— Wi-Fi будет работать на возобновлённом шестом маршруте (площадь Богоявления — вокзал Ярославль-Главный), — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Мы уже протестировали оборудование.

Чтобы подключиться к интернету, пассажирам этих троллейбусов платить не придётся — Wi-Fi будет бесплатным. Для подключения нужно будет авторизоваться: отправить через специальную форму свой номер телефона и подтвердить его через код в СМС-сообщении, которое придёт в ответ.

В Ярославле уже можно подключиться к бесплатному Wi-Fi в некоторых маршрутках и на центральных улицах города — в районе улицы Кирова и в Демидовском сквере.