В Ярославской области 60-летний пенсионер на иномарке сбил мальчика на велосипеде

В больницу попал 11-летний ребёнок

В посёлке Семибратово 60-летний мужчина сбил мальчика на велосипеде. ДТП произошло 1 июня в 16:55 на улице Окружной.

По информации полиции, 60-летний пенсионер за рулём «Рено» сбил 11-летнего ребёнка. Мальчика с серьёзными травмами увезли на скорой в больницу.

— По факту ДТП проводится проверка. Хотим напомнить всем родителям, что детям необходимо разъяснить Правила дорожного движения. Кататься можно только на специальных площадках, в парках. Перед пешеходным переходом нужно слезть с велосипеда и перевезти его вручную, — уточнили в УМВД по Ярославской области.