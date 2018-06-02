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В Ярославской области 60-летний пенсионер на иномарке сбил мальчика на велосипеде
2 июня 2018 17:36
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В посёлке Семибратово 60-летний мужчина сбил мальчика на велосипеде. ДТП произошло 1 июня в 16:55 на улице Окружной.
По информации полиции, 60-летний пенсионер за рулём «Рено» сбил 11-летнего ребёнка. Мальчика с серьёзными травмами увезли на скорой в больницу.
— По факту ДТП проводится проверка. Хотим напомнить всем родителям, что детям необходимо разъяснить Правила дорожного движения. Кататься можно только на специальных площадках, в парках. Перед пешеходным переходом нужно слезть с велосипеда и перевезти его вручную, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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