ДТП в Ярославской области: от удара один из пассажиров вывалился наружу

В аварии пострадали обе машины

Серьёзное ДТП в Рыбинске: столкнулись ВАЗ-2105 и «Фольксваген». Авария произошла сегодня ночью. По сообщению очевидцев, «пятёрка» при повороте не уступила дорогу движущейся навстречу иномарке.

— Водитель иномарки не пострадал, хоть и морду замял знатно. А вот от удара у «классики» открылась дверь пассажирская, и оттуда выпал пассажир, выпал на траву и прокатился пару метров. Скорая ему голову перебинтовала, и на этом дело закончилось. По моему мнению, пассажир «классики» немного пьян был. Водитель «пятёрки» трезвый, довольно молодой парнишка, вполне адекватный, — рассказал очевидец Денис Хохин.

В управлении МЧС по Ярославской области подтвердили информацию об одном пострадавшем. По факту ДТП проводится проверка.