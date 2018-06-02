На выезде из Ярославля полностью сгорело популярное кафе

Пожар уничтожил 200 квадратных метров

На выезде из Ярославля сгорело популярное кафе «Генацвале». Его знал каждый водитель, проезжавший по трассе М-8. К сожалению, кафе выгорело практически полностью.

— Огнём уничтожено 200 квадратных метров. Пострадавших нет, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Многих интересует судьба мишек, которые, как известно, жили в кафе. Напомним, медведи недавно убежали из клетки: одного удалось поймать, а вот второго подстрелили. У пары медведей было потомство. Как стало известно, животные не пострадали.