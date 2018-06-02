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На выезде из Ярославля полностью сгорело популярное кафе
2 июня 2018 13:44
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На выезде из Ярославля сгорело популярное кафе «Генацвале». Его знал каждый водитель, проезжавший по трассе М-8. К сожалению, кафе выгорело практически полностью.
— Огнём уничтожено 200 квадратных метров. Пострадавших нет, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Многих интересует судьба мишек, которые, как известно, жили в кафе. Напомним, медведи недавно убежали из клетки: одного удалось поймать, а вот второго подстрелили. У пары медведей было потомство. Как стало известно, животные не пострадали.
Фото: Галина Горелышева/Vk.com
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