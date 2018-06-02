Мусорную свалку заметили вовремя

Рядом с въездной стелой в Ярославль устроили свалку. Неизвестные свалили мусор и отходы у деревни Телегино.

К счастью, ярославцы вовремя заметили свалку и сообщили о ней в департамент охраны окружающей среды.

— Наши инспекторы зафиксировали наличие несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов объемом 30 кубометров. Ведется административное расследование данного правонарушения, — рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — В данный момент устанавливаем собственника участка для принятия в отношении его соответствующих мер и организации мероприятий по ликвидации свалки.

Кстати, стало известно, сколько миллионов потратят на новую стелу.