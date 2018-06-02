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Рядом с въездной стелой в Ярославль устроили свалку

2 июня 2018 12:07
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мусор, стела, знак, Ярославль

Рядом с въездной стелой в Ярославль устроили свалку. Неизвестные свалили мусор и отходы у деревни Телегино.

К счастью, ярославцы вовремя заметили свалку и сообщили о ней в департамент охраны окружающей среды.

— Наши инспекторы зафиксировали наличие несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов объемом 30 кубометров. Ведется административное расследование данного правонарушения, — рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — В данный момент устанавливаем собственника участка для принятия в отношении его соответствующих мер и организации мероприятий по ликвидации свалки.

Кстати, стало известно, сколько миллионов потратят на новую стелу.

Анна Лурье
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Фото: Правительство ЯО
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