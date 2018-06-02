|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле умерла 11-летняя девочка, которая упала с недостроя
2 июня 2018 11:38
934 0
В ярославской больнице умерла девочка, которая упала с недостроя в Угличе. 11-летний ребёнок скончался сегодня ночью. Информацию подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
— По факту происшествия в Угличе проводится проверка, — сказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Трагедия произошла 17 мая. Девочка вместе с друзьями гуляла по недостроенному зданию. Внезапно детей кто-то напугал, 11-летняя девочка попятилась назад и упала вниз с третьего этажа на второй. Сначала девочку отвезли в местную больницу, но спустя сутки отправили в Ярославль. Девочка впала в кому, из которой уже не вышла.
Фото: Анна Лурье
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров