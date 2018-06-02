В Ярославле умерла 11-летняя девочка, которая упала с недостроя

Девочка умерла не приходя в сознание

В ярославской больнице умерла девочка, которая упала с недостроя в Угличе. 11-летний ребёнок скончался сегодня ночью. Информацию подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

— По факту происшествия в Угличе проводится проверка, — сказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Трагедия произошла 17 мая. Девочка вместе с друзьями гуляла по недостроенному зданию. Внезапно детей кто-то напугал, 11-летняя девочка попятилась назад и упала вниз с третьего этажа на второй. Сначала девочку отвезли в местную больницу, но спустя сутки отправили в Ярославль. Девочка впала в кому, из которой уже не вышла.