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В Ярославле умерла 11-летняя девочка, которая упала с недостроя

2 июня 2018 11:38
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дети, недострой, девочка, Ярославль

В ярославской больнице умерла девочка, которая упала с недостроя в Угличе. 11-летний ребёнок скончался сегодня ночью. Информацию подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

— По факту происшествия в Угличе проводится проверка, — сказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Трагедия произошла 17 мая. Девочка вместе с друзьями гуляла по недостроенному зданию. Внезапно детей кто-то напугал, 11-летняя девочка попятилась назад и упала вниз с третьего этажа на второй. Сначала девочку отвезли в местную больницу, но спустя сутки отправили в Ярославль. Девочка впала в кому, из которой уже не вышла.

Анна Лурье
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Фото: Анна Лурье
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