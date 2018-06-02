|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подробности
Следователи: тело 24-летнего мужчины нашли в заброшенном здании
2 июня 2018 11:06
2 664 0
Ярославские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 24-летнего мужчины. Вадима Носкова нашли сегодня ночью в Тутаеве в заброшенном здании. Мужчина покончил с собой.
— Тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Друзья погибшего рассказали, что ничего не предвещало беды: Вадим всегда был общительный и весёлый, ни на что не жаловался.
— У него остались жена и маленький ребёнок, — сказал знакомый погибшего Никита Шувалов.
Напомним, мужчину нашли сегодня ночью.
Фото: Вадим Носков/Vk.com
Далее: В Ярославской области нашли тело молодого мужчины: у погибшего остались жена и маленький ребёнок
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров