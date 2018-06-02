Следователи: тело 24-летнего мужчины нашли в заброшенном здании

У мужчины осталась семья

Ярославские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 24-летнего мужчины. Вадима Носкова нашли сегодня ночью в Тутаеве в заброшенном здании. Мужчина покончил с собой.

— Тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Друзья погибшего рассказали, что ничего не предвещало беды: Вадим всегда был общительный и весёлый, ни на что не жаловался.

— У него остались жена и маленький ребёнок, — сказал знакомый погибшего Никита Шувалов.

Напомним, мужчину нашли сегодня ночью.