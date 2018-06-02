В Ярославской области нашли тело молодого мужчины: у погибшего остались жена и маленький ребёнок

Мужчина покончил с собой

В Ярославской области молодого мужчину нашли мёртвым. 24-летний Вадим Носков пропал 28 мая. Вчера его тело обнаружили в Тутаеве. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

— Мы вместе с ним работали. Хороший парень, никогда ни на что не жаловался. Никто не может поверить, что такое произошло. На работе у него проблем не было. У него остались жена и маленький ребёнок, — рассказал знакомый погибшего Никита Шувалов.

— Всегда всё было отлично, он всегда был позитивный, — рассказывает товарищ Вадима Никита Козлов.

Мы уточняем подробности произошедшего у ярославских следователей.

Ранее мы писали о том, что в лесу нашли тело 43-летней женщины.