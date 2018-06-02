|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Эксклюзив
В Ярославской области нашли тело молодого мужчины: у погибшего остались жена и маленький ребёнок
2 июня 2018 10:40
3 041 0
В Ярославской области молодого мужчину нашли мёртвым. 24-летний Вадим Носков пропал 28 мая. Вчера его тело обнаружили в Тутаеве. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.
— Мы вместе с ним работали. Хороший парень, никогда ни на что не жаловался. Никто не может поверить, что такое произошло. На работе у него проблем не было. У него остались жена и маленький ребёнок, — рассказал знакомый погибшего Никита Шувалов.
— Всегда всё было отлично, он всегда был позитивный, — рассказывает товарищ Вадима Никита Козлов.
Мы уточняем подробности произошедшего у ярославских следователей.
Ранее мы писали о том, что в лесу нашли тело 43-летней женщины.
Фото: Вадим Носков/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров