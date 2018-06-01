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В ярославском управлении почтовой связи рассказали, что делать, если потеряли посылку

1 июня 2018 16:52
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почта, Ярославль

Недавно сотрудницей почты заинтересовалась полиция, женщина присвоила себе посылки с сотовыми телефонами. Опрос, который мы провели в группе 76.ru в соцсети «ВКонтакте», показал, что большинство ярославцев сталкивались с проблемой потерянных на почте посылок. Если это какая-то маленькая и незначительная вещица, то обычно все заканчивается высказыванием своего недовольства в отделении почты, но что делать, если по дороге пропала дорогая покупка. В ярославском управлении почтовой связи рассказали, что делать и куда бежать.

— Проверьте статус своего письма или посылки по трек-номеру, — рассказали в управлении. — Если информации по статусу отправления нет либо статус длительное время не обновлялся, ваше письмо или посылка не доставлены в срок, вы можете инициировать розыск отправления.

Чтобы начать поиск посылки, необходимо оформить онлайн-заявление на странице или написать в любом отделении «Почты России» заявление на розыск, при этом надо будет предоставить чем или его копию на отправление и паспорт.

— Заявления на розыск внутренних и международных почтовых отправлений принимаются в течение 6 месяцев с даты отправки. Заявления на розыск международных EMS-отправлений принимаются в течение 4 месяцев с даты отправки, — рассказали в управлении.

Подать заявление может и получатель, и отправитель.

— О результатах поиска «Почта России» в установленном порядке информирует заявителя заказным письмом на почтовый адрес либо письмом на электронный адрес, указанный в заявлении, — рассказали в ярославском управлении почты.

Жалобы и претензии в отношении почтовых отправлений в пределах города можно направить в течение 5 дней, 30 дней даётся на претензии по всем остальным отправлениям и переводам. Рассматривать их могут от 30 до 90 дней.

— В том случае, если отправление не удалось разыскать, выплачивается компенсация, — рассказали на почте. — Первоочередное право на получение компенсации имеет отправитель, также он имеет право отказаться от возмещения в пользу получателя либо иного доверенного лица.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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