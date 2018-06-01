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Жителям Ярославской области запретили дарить недвижимость друзьям из-за границы
1 июня 2018 16:43
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Рыбинская прокуратура вернула жилой дом и земельный участок, который местные жители подарили своим испанским знакомым.
Оказалось, что недвижимость подарили рыбинские Свидетели Иеговы (деятельность организации запрещена в РФ) религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы в Испании.
— В апреле 2017 года Российский суд запретил подобные организации на территории страны, а также распорядился, чтобы всё имущество, принадлежащее Свидетелям Иеговым, перешло в федеральную собственность. Именно поэтому рыбинские Свидетели Иеговы, предвидя возможность ликвидации организации, заключили мнимый договор пожертвования во избежание передачи недвижимости государству, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Суд признал договор недействительным и потребовал передать недвижимость и земельный участок в федеральную собственность.
Фото: Александра Савельева
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