Жителям Ярославской области запретили дарить недвижимость друзьям из-за границы

Свидетели Иеговы хотели провернуть незаконное дело

Рыбинская прокуратура вернула жилой дом и земельный участок, который местные жители подарили своим испанским знакомым.

Оказалось, что недвижимость подарили рыбинские Свидетели Иеговы (деятельность организации запрещена в РФ) религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы в Испании.

— В апреле 2017 года Российский суд запретил подобные организации на территории страны, а также распорядился, чтобы всё имущество, принадлежащее Свидетелям Иеговым, перешло в федеральную собственность. Именно поэтому рыбинские Свидетели Иеговы, предвидя возможность ликвидации организации, заключили мнимый договор пожертвования во избежание передачи недвижимости государству, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Суд признал договор недействительным и потребовал передать недвижимость и земельный участок в федеральную собственность.