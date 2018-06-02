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Одежда и чехлы для телефонов: что ещё исчезает у ярославцев на «Почте России»

2 июня 2018 10:10
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Почта России, Ярославль, посылки

На днях разгорелся скандал: выяснилось, что сотрудница «Почты России» воровала посылки с дорогими смартфонами. Женщину поймали, возбудили уголовное дело и отстранили от работы. Оказалось, что воровство на почте в Ярославле — дело нередкое.

Что только не воровали сотрудники почты у жителей нашего города. Мы устроили опрос в нашей группе во «ВКонтакте» и узнали, что чаще всего воровали у ярославцев.

Реже всего в наших почтовых отделениях воруют товары для машины. Так ответили 6,3% опрошенных. Чуть чаще — телефоны. Так ответили 7,4% опрошенных.

7,7% ответили, что у них пропали товары для дома. 8,2% проголосовали за ответ «бижутерия». 8,4% — косметика. 16,1% — одежда. И чаще всего у ярославцев пропадали аксессуары для телефонов. Так ответили 24% опрошенных.

Сотрудники «Почты России» рассказали, что нужно делать, если у вас пропала посылка.

— Чтобы начать поиск, необходимо оформить онлайн-заявление на странице Pochta.ru/claim, либо написать в любом отделении «Почты России» заявление на розыск отправления по России или международного отправления и вместе с ним предоставить: чек, выданный вместе с отправлением, или его копию, удостоверение личности. Заявления на розыск внутренних и международных почтовых отправлений принимаются в течение шести месяцев с даты отправки. Заявления на розыск международных EMS-отправлений принимаются в течение четырех месяцев с даты отправки, — рассказали работники «Почты России».

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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