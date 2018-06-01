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Обзор
Выходные 76.ru: большой обед, танцевальные вечеринки и «Сочи» в Ярославле
1 июня 2018 15:46
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Синоптики нас пугают то заморозками, то дождями в Ярославле. Но мы не сдаёмся, и планируем отличные выходные. А чем заняться в ближайшие пару дней — смотрите в этой афише.
Большой обед
Эта милая городская традиция прижилась в Ярославле. И теперь каждый год на территории «Текстиль» (улица Семашко, 8) собираются соседи, друзья и даже жители других районов за длинным обеденным столом. В этом году состоится уже шестой обед.
— В этом году мы предлагаем участникам обмениваться не только угощениями, но и своими знаниями и умениями. Возможно, вы знаете какую-то необычную игру или у вас есть книга стихов, которую вы хотите почитать в компании людей, а может быть, вы занимаетесь танцами и готовы показать парочку па для всех желающих или вы — логопед и решитесь поделиться упражнениями для артикуляционной гимнастики, — призывают организаторы Большого обеда. — Подумайте, чем было бы интересно поделиться именно вам!
На событие принято приходить со своим угощением.
Когда: 3 июня с 12:00 до 15:00.
Где: улица Семашко, 8.
Научись танцевать буги-вуги
Эти выходные будут танцевальными настолько, насколько это возможно. Например, со всей страны в Ярославль приедут танцоры буги-вуги на уроки по этому танцу и вечеринки, которые пройдут сразу в трёх местах в пятницу, в субботу и воскресенье. И присоединиться к веселью или посмотреть на шоу, которое устроят танцоры уже завтра, может каждый желающий.
Подробности и расписание всех событий можно найти в группе танцевального нон-стопа SwingTown Social Cup.
Когда: 1–3 июня.
Где: Дворец культуры Железнодорожник.
«Сочи» в Ярославле
Этот нижегородский музыкальный коллектив играет музыку для взрослых. И делает это ярко и круто! Кстати, среди репертуара музыкантов есть весьма и весьма романтичные песни. Танцуем и слушаем уже завтра.
Когда: 2 июня в 20:00.
Где: бар «Китайский лётчик Джао Да».
Почём: 400–600 рублей.
Summer Open Party
По календарю у нас лето, а значит, пора устраивать вечеринки на открытом воздухе! Танцуем и веселимся до утра вместе с крутым диджеем Roman Sheronov.
Когда: 2 июня в 23:00.
Где: гастробар Zeppelin (улица Трефолева, 24а).
Почём: 300 рублей.
Руки вверх!
Забирай меня скорее, увози за сто морей! Посмотрим, вы до сих пор знаете слова многих песен группы «Руки вверх». В любом случае, у вас есть шанс вспомнить эти незамысловатые строки, ведь выходные Сергей Жуков споёт в Ярославле со сцены «Арены-2000».
Когда: 2 июня в 20:00.
Где: «Арена-2000», улица Гагарина, 15.
Почём: 1400–2500 рублей.
Фото: Swingtown Social Cup, Textil / facebook .com, Анна Елкина, "Сочи" в Джао Да / vk.com, Руки вверх в Ярославле / vk.com
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