×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Проект ярославского сквера попал в тройку лучших по стране

1 июня 2018 19:37
835 2
благоустройство, Ярославль, Городская среда

Ярославцы могут помочь городу выбить деньги на благоустройство парка. Комитет гражданских инициатив проводит конкурс — выбирают лучшие проекты по благоустройству. В тройку лидеров попали макеты Бутусовского сквера из Ярославля. Но голосование продолжается.

— Поддержать проект благоустройства Бутусовского парка можно на сайте budget4me.ru до 1 июня, — призывают горожан проголосовать сотрудники мэрии Ярославля. — 25 проектов, набравших наибольшее число голосов, попадут во второй тур всероссийского конкурса.

Всего на конкурс подано 175 проектов из 22 регионов России. Победитель получит 100 рублей на воплощение задуманного в жизнь.

Читайте также: в мэрии Ярославля объяснили, кто испортил улицу Чкалова.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
Продажа авто, мото
Далее: «Иллюзии рассеялись»: как Ярославль отреагировал на отказ губернатора скостить срок Урлашову

Новое на сайте
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Фильм недели
вчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (7): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,90 62,39
EUR 72,35 72,89
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 02.06
USD 62,21 0,19
EUR 72,72 0,14
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.