Проект ярославского сквера попал в тройку лучших по стране

Бутусовский парк хотят облагородить

Ярославцы могут помочь городу выбить деньги на благоустройство парка. Комитет гражданских инициатив проводит конкурс — выбирают лучшие проекты по благоустройству. В тройку лидеров попали макеты Бутусовского сквера из Ярославля. Но голосование продолжается.

— Поддержать проект благоустройства Бутусовского парка можно на сайте budget4me.ru до 1 июня, — призывают горожан проголосовать сотрудники мэрии Ярославля. — 25 проектов, набравших наибольшее число голосов, попадут во второй тур всероссийского конкурса.

Всего на конкурс подано 175 проектов из 22 регионов России. Победитель получит 100 рублей на воплощение задуманного в жизнь.

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