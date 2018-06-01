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Проект ярославского сквера попал в тройку лучших по стране
1 июня 2018 19:37
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Ярославцы могут помочь городу выбить деньги на благоустройство парка. Комитет гражданских инициатив проводит конкурс — выбирают лучшие проекты по благоустройству. В тройку лидеров попали макеты Бутусовского сквера из Ярославля. Но голосование продолжается.
— Поддержать проект благоустройства Бутусовского парка можно на сайте budget4me.ru до 1 июня, — призывают горожан проголосовать сотрудники мэрии Ярославля. — 25 проектов, набравших наибольшее число голосов, попадут во второй тур всероссийского конкурса.
Всего на конкурс подано 175 проектов из 22 регионов России. Победитель получит 100 рублей на воплощение задуманного в жизнь.
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Фото: мэрия Ярославля
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