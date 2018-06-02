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Лето, приди: семь самых сексуальных и горячих ярославских красоток

2 июня 2018 09:30
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секс, фото, девушки, Ярославль, красотки

Вы только посмотрите на этих девушек: яркие, красивые, сексуальные, горячие. И все они из Ярославля. Глядя на этих девушек, понимаешь, сколько красавиц живёт в нашем городе. Кто-то из них участвует в конкурсах на обложку журнала, кто-то танцует в Китае, кто-то поёт в известной группе. Мы собрали всех самых горячих ярославских красавиц в нашу подборку, чтобы порадовать ваши глаза.

1. Ольга Меганская

Ольга — новая солистка группы «ВИА Гра». Она родилась и выросла в Ярославле. Девушка с детства занимается музыкой, окончила музыкальную школу, получила высшее образование по специальности «Преподаватель истории и английского языка». Сейчас новая участница «ВИА Гра» учится на третьем курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств и живёт в Санкт-Петербурге.

 2. Елена Трусова

Лена — супер модель. Можно сказать, что она живёт по всему миру. Елена участвует в модных показах и рекламных акциях. Родилась девушка в Ярославле в небогатой семье и долгое время была настоящим изгоем. Но всё изменилось, когда она попала в модельный бизнес. Кстати, несмотря на то, что Елена считает каждый сантиметр, она очень любит пиво с гренками. Об этом и многом другом она рассказала нам во время интервью.

3. Дарья Араева

Даша — девушка-огонь, девушка — зажигалка. Она уже несколько лет танцует в Китае и поражает местных жителей своей красотой и яркой внешностью. Но иногда Даша приезжает и в родной Ярославль.

— Мои слабости — это умные мужчины и сцена, — призналась девушка.

 4. Оксана Игнатьевская

Яркая красавица Оксана Игнатьевская покорила не только родной город. Оксана боролась за обложку популярного журнала Playboy. Девушка вошла в десятку финалисток, и создатели журнала устроили Оксане сексуальную фотосессию. А ещё Оксана певица, у неё есть своя группа.

5. Екатерина Игрушкина

Екатерина тоже боролась за звание главной девушки Playboy. Она также вошла в десятку финалисток. Но, к сожалению, на обложку не попала. Теперь Екатерина пробует себя в другом конкурсе: она борется за обложку журнала Maxim.

 6. Анастасия Юрчикова

Жгучая брюнетка, обладательница идеальных пропорций — Анастасия — тоже участвует в конкурсе журнала Maxim. Девушка замужем за ведущим мероприятий и воспитывает дочь.

7. Лия Максимова

Ещё одна ярославская красавица — Лия. Она участвовала во многих конкурсах красоты. И неудивительно, ведь у Лии идеальные черты лица и прекрасная фигура. Девушка совсем недавно стала мамой и сразу же пришла в потрясающую форму. Лия тоже борется за право оказаться на обложке журнала Maxim.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Дарья Араева, omeganskaya/Instagram, Елена Трусова/Vk.com, daria_che/Instagram, Оксана Игнатьевская/Vk.com, Maxim, Анастасия Юрчикова/Vk.com
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