|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Обзор
Лето, приди: семь самых сексуальных и горячих ярославских красоток
2 июня 2018 09:30
3 258 4
Вы только посмотрите на этих девушек: яркие, красивые, сексуальные, горячие. И все они из Ярославля. Глядя на этих девушек, понимаешь, сколько красавиц живёт в нашем городе. Кто-то из них участвует в конкурсах на обложку журнала, кто-то танцует в Китае, кто-то поёт в известной группе. Мы собрали всех самых горячих ярославских красавиц в нашу подборку, чтобы порадовать ваши глаза.
1. Ольга Меганская
Ольга — новая солистка группы «ВИА Гра». Она родилась и выросла в Ярославле. Девушка с детства занимается музыкой, окончила музыкальную школу, получила высшее образование по специальности «Преподаватель истории и английского языка». Сейчас новая участница «ВИА Гра» учится на третьем курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств и живёт в Санкт-Петербурге.
2. Елена Трусова
Лена — супер модель. Можно сказать, что она живёт по всему миру. Елена участвует в модных показах и рекламных акциях. Родилась девушка в Ярославле в небогатой семье и долгое время была настоящим изгоем. Но всё изменилось, когда она попала в модельный бизнес. Кстати, несмотря на то, что Елена считает каждый сантиметр, она очень любит пиво с гренками. Об этом и многом другом она рассказала нам во время интервью.
3. Дарья Араева
Даша — девушка-огонь, девушка — зажигалка. Она уже несколько лет танцует в Китае и поражает местных жителей своей красотой и яркой внешностью. Но иногда Даша приезжает и в родной Ярославль.
— Мои слабости — это умные мужчины и сцена, — призналась девушка.
4. Оксана Игнатьевская
Яркая красавица Оксана Игнатьевская покорила не только родной город. Оксана боролась за обложку популярного журнала Playboy. Девушка вошла в десятку финалисток, и создатели журнала устроили Оксане сексуальную фотосессию. А ещё Оксана певица, у неё есть своя группа.
5. Екатерина Игрушкина
Екатерина тоже боролась за звание главной девушки Playboy. Она также вошла в десятку финалисток. Но, к сожалению, на обложку не попала. Теперь Екатерина пробует себя в другом конкурсе: она борется за обложку журнала Maxim.
6. Анастасия Юрчикова
Жгучая брюнетка, обладательница идеальных пропорций — Анастасия — тоже участвует в конкурсе журнала Maxim. Девушка замужем за ведущим мероприятий и воспитывает дочь.
7. Лия Максимова
Ещё одна ярославская красавица — Лия. Она участвовала во многих конкурсах красоты. И неудивительно, ведь у Лии идеальные черты лица и прекрасная фигура. Девушка совсем недавно стала мамой и сразу же пришла в потрясающую форму. Лия тоже борется за право оказаться на обложке журнала Maxim.
Фото: Дарья Араева, omeganskaya/Instagram, Елена Трусова/Vk.com, daria_che/Instagram, Оксана Игнатьевская/Vk.com, Maxim, Анастасия Юрчикова/Vk.com
Далее: 01.06.2018 «Иллюзии рассеялись»: как Ярославль отреагировал на отказ губернатора скостить срок Урлашову
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров