Сгорел за пару минут: ночью в Ярославле полыхал дорогой «Мерседес»

Машину уничтожило полностью

Сегодня ночью на проспекте Фрунзе полыхала дорогая иномарка. Роскошный «Мерседес» вспыхнул, как спичка, около двух часов ночи. Машина сгорела буквально за пару минут.

Приехавшие на место пожарные потушили огонь за 15 минут.

— Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Кстати, совсем недавно в Ярославле ревнивый мужчина поджёг Porsche Cayenne.