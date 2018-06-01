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Сгорел за пару минут: ночью в Ярославле полыхал дорогой «Мерседес»
1 июня 2018 13:16
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Сегодня ночью на проспекте Фрунзе полыхала дорогая иномарка. Роскошный «Мерседес» вспыхнул, как спичка, около двух часов ночи. Машина сгорела буквально за пару минут.
Приехавшие на место пожарные потушили огонь за 15 минут.
— Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Кстати, совсем недавно в Ярославле ревнивый мужчина поджёг Porsche Cayenne.
Фото: Алексей Кругликов/Vk.com
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