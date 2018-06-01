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Сгорел за пару минут: ночью в Ярославле полыхал дорогой «Мерседес»

1 июня 2018 13:16
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пожарные, иномарка, Ярославль, Мерседес

Сегодня ночью на проспекте Фрунзе полыхала дорогая иномарка. Роскошный «Мерседес» вспыхнул, как спичка, около двух часов ночи. Машина сгорела буквально за пару минут.

Приехавшие на место пожарные потушили огонь за 15 минут.

— Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Кстати, совсем недавно в Ярославле ревнивый мужчина поджёг Porsche Cayenne.

Анна Лурье
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Фото: Алексей Кругликов/Vk.com
Продажа авто, мото
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