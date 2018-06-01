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Эксклюзив
Эксклюзив 76.ru: появилось видео ДТП со спорткаром в Ярославле
1 июня 2018 12:30
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В нашем распоряжении появилось эксклюзивное видео ДТП, которое произошло рано утром на Горвалу. Там спорткар влетел в забор.
На записи, предоставленной «Ярнетом», видно, что машина затормозила на светофоре. А сразу после включения зелёного сигнала начала разгоняться. Во второй части видео нужно внимательно смотреть в левый угол. Там видно, что машину разворачивает, и от удара из-под капота начинает идти дым. Вероятнее всего, водитель на повороте не справился с управлением и влетел в забор. Но, к счастью, он не пострадал.
— 28-летний мужчина не госпитализирован, у него небольшие ушибы и ссадины, — рассказали в областной ГИБДД.
Фото: "Ярнет"
Видео: камеры видеонаблюдения «Ярнет»
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