Эксклюзив 76.ru: появилось видео ДТП со спорткаром в Ярославле

Водитель не справился с управлением

В нашем распоряжении появилось эксклюзивное видео ДТП, которое произошло рано утром на Горвалу. Там спорткар влетел в забор.

На записи, предоставленной «Ярнетом», видно, что машина затормозила на светофоре. А сразу после включения зелёного сигнала начала разгоняться. Во второй части видео нужно внимательно смотреть в левый угол. Там видно, что машину разворачивает, и от удара из-под капота начинает идти дым. Вероятнее всего, водитель на повороте не справился с управлением и влетел в забор. Но, к счастью, он не пострадал.

— 28-летний мужчина не госпитализирован, у него небольшие ушибы и ссадины, — рассказали в областной ГИБДД.