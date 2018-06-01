Какие дороги ремонтируют сегодня в Ярославле: список

Теперь в городе каждый день ремонтируют дороги. Начался сезон

Сегодня в Ярославле усиленно ремонтируют дороги. В мэрии назвали адреса, где сейчас работают дорожники.

Заканчивают выравнивать улицу Нефтяников, работают на Комсомольской площади.

— Мы хотим вернуть в итоге первоначальное состояние клумбы на площади, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.

Также сегодня работают на улице Чкалова. После выходных дорожники сфрезеруют верхний слой асфальта на улице Городской вал — её будут ремонтировать полностью по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». Полный список улиц, которые отремонтируют в этом году, смотрите тут.