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В Ярославле спорткар влетел в забор: подробности аварии
1 июня 2018 11:50
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Сегодня рано утром на пересечении Горвала и улицы Большой Октябрьской произошло серьёзное ДТП: спорткар на огромной скорости влетел в забор. От удара машину полностью раскурочило.
По началу очевидцы утверждали, что водителя доставили в больницу. Мы уточнили информацию у ГИБДД по Ярославской области. Оказалось, что водителю очень повезло.
— ДТП произошло в 7:35. 28-летний мужчина не госпитализирован, у него небольшие ушибы и ссадины, — рассказали в областной ГИБДД.
Ранее мы рассказывали о ещё одной пострадавшей машине, которую насквозь пронзило деревом.
Фото: Сергей Кочетов/Vk.com
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