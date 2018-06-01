В Ярославле спорткар влетел в забор: подробности аварии

Водитель получил лёгкие ушибы

Сегодня рано утром на пересечении Горвала и улицы Большой Октябрьской произошло серьёзное ДТП: спорткар на огромной скорости влетел в забор. От удара машину полностью раскурочило.

По началу очевидцы утверждали, что водителя доставили в больницу. Мы уточнили информацию у ГИБДД по Ярославской области. Оказалось, что водителю очень повезло.

— ДТП произошло в 7:35. 28-летний мужчина не госпитализирован, у него небольшие ушибы и ссадины, — рассказали в областной ГИБДД.

Ранее мы рассказывали о ещё одной пострадавшей машине, которую насквозь пронзило деревом.