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Город

Губернатор посмотрел, как полигон «Скоково» заваливают московским мусором

1 июня 2018 10:11
3 091 25
мусор, Ярославль, Скоково, мусорный скандал, мусорный скандал в Ярославле

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов съездил на полигон «Скоково» и посмотрел, как туда завозят московский мусор. Он посмотрел документы и обратил внимание, что отходов из столицы привозят меньше, чем могли. Ведь по договору можно каждый день сюда сбрасывать до 500 тонн, а по факту привозят только 300–320 тонн мусора или 14–16 машин.

— Ситуация с ввозом мусора из Москвы — это временная мера, до 31 декабря, — сказал Дмитрий Миронов, погуляв по мусорной свалке.

Покатался губернатор и по окрестностям. Он посмотрел, как в Ярославском районе ставят новые мусорные контейнеры.

Одна из задач, над решением которой мы сейчас активно работаем, — наведение порядка в сфере обращения с отходами, — объяснил свой интерес к теме Дмитрий Миронов.

Именно сюда глава региона приехал, потому что месяц назад от жителей Ивняковского и Некрасовского поселений Ярославского района посыпались жалобы от людей. Они писали, что контейнеры старые и дырявые, а мусор вывозят плохо.


— Часть отходов разлетается по дорогам, контейнеров не хватает, и они всегда переполнены, — жаловались местные жители.

Сейчас здесь поставили девять нормальных контейнерных площадок. И местным поселковым чиновникам это очень понравилось.

Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич, за то, что оперативно отреагировали на нашу проблему. Не прошло и месяца, а у нас уже столько всего сделано, — сказала за всех местных жителей глава Ивняковского сельского поселения Ирина Цуренкова. — Подрядчики работают качественно, на совесть.

Тем временем в Ярославле не умолкает протест против ввоза мусора из Москвы. Активисты запишут видеообращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину. А 6 июня в парке Мира пройдёт четвертая акция протеста. На этот раз митинг будет согласованным.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ярославль.рф
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