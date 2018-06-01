|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Губернатор посмотрел, как полигон «Скоково» заваливают московским мусором
1 июня 2018 10:11
3 091 25
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов съездил на полигон «Скоково» и посмотрел, как туда завозят московский мусор. Он посмотрел документы и обратил внимание, что отходов из столицы привозят меньше, чем могли. Ведь по договору можно каждый день сюда сбрасывать до 500 тонн, а по факту привозят только 300–320 тонн мусора или 14–16 машин.
— Ситуация с ввозом мусора из Москвы — это временная мера, до 31 декабря, — сказал Дмитрий Миронов, погуляв по мусорной свалке.
Покатался губернатор и по окрестностям. Он посмотрел, как в Ярославском районе ставят новые мусорные контейнеры.
— Одна из задач, над решением которой мы сейчас активно работаем, — наведение порядка в сфере обращения с отходами, — объяснил свой интерес к теме Дмитрий Миронов.
Именно сюда глава региона приехал, потому что месяц назад от жителей Ивняковского и Некрасовского поселений Ярославского района посыпались жалобы от людей. Они писали, что контейнеры старые и дырявые, а мусор вывозят плохо.
— Часть отходов разлетается по дорогам, контейнеров не хватает, и они всегда переполнены, — жаловались местные жители.
Сейчас здесь поставили девять нормальных контейнерных площадок. И местным поселковым чиновникам это очень понравилось.
— Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич, за то, что оперативно отреагировали на нашу проблему. Не прошло и месяца, а у нас уже столько всего сделано, — сказала за всех местных жителей глава Ивняковского сельского поселения Ирина Цуренкова. — Подрядчики работают качественно, на совесть.
Тем временем в Ярославле не умолкает протест против ввоза мусора из Москвы. Активисты запишут видеообращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину. А 6 июня в парке Мира пройдёт четвертая акция протеста. На этот раз митинг будет согласованным.
Фото: ярославль.рф
Далее: Что нас ждет в июне: авиадебоширам запретят летать, а присяжным разрешат рассматривать дела женщин
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров