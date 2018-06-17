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Научное шоу на кухне: заставляем лёд петь и делаем «бомбы» вместе с многодетной мамой
17 июня 2018 07:00
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Наступили летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь детей с пользой для их развития и без вреда для кошелька родителей. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Реактивы самые простые — моющее средство, сода, вода. Даже с обычными продуктами опыты сами по себе очень впечатляющие, а если добавить к ним искусственный лёд (купить его можно в интернет-магазине за 100 рублей), то будет шоу не хуже тех, что устраивают аниматоры, даже взрослые удивятся.
В прошлых выпусках мы показали 10 простых опытов для самых маленьких (но делать их надо всё равно под присмотром взрослых — понадобятся спички), а сегодня покажем ещё 6, часть — с сухим льдом, самые крутые.
Повторяйте, не бойтесь, всё работает — проверили сами.
Опыт первый: «Парящая свеча»
— Для этого опыта нам понадобятся пищевой краситель, вода, свечка-таблетка, бокал и тарелка. Наливаем немного воды на тарелку, ставим туда свечку и поджигаем её. Потом закрываем стаканом и смотрим, что будет — вода со свечкой внутри бокала начинает подниматься, — рассказывает Ольга.
Опыт второй: «Растущие таблетки»
— Здесь нам понадобятся сухое горючее в таблетках — его можно купить в магазинах для туристов, глюконат кальция, который можно купить в любой аптеке, и спички. Горючее кладём на противень, на большую таблетку горючего — пару таблеток глюконата кальция, поджигаем. И появляются растущие змеи из глюконата кальция, — объясняет многодетная мама.
Опыт третий: «Исчезающий йод»
— Для этого простого, но интересного опыта нам понадобятся аскорбиновая кислота, йод и ёмкость с водой. Наливаем йод в воду — она становится жёлтой, потом добавляем в эту же ёмкость аскорбиновую кислоту, и вода снова становится прозрачной, — рассказывает Ольга.
Опыт четвёртый: «Туман на кухне»
— Для следующего опыта нам понадобятся искусственный лёд, его можно заказать в магазине всего лишь по 100 рублей за килограмм, и горячая вода. Опыт очень простой — мы просто смешиваем сухой лёд с горячей водой и смотрим, что получится, — рассказывает «заведующая лабораторией».
Опыт пятый: «Поющий лёд»
— Для этого опыта нам понадобятся сухой лёд, противень и ложка. Её надо подержать под горячей водой, а потом прикоснуться к льдинкам. И мы услышим «музыку» — лёд «запоёт», — объясняет многодетная мама.
Опыт шестой: «Вулкан из мыльных пузырей»
— Сейчас нам снова понадобятся сухой лёд, тёплая вода и моющее средство. Насыпаем в тарелку сухой лёд, добавляем моющее средство, а потом наливаем горячую воду. И получается вулкан из мыльных пузырей, из которых идёт пар, — говорит Ольга.
В следующее воскресенье мы покажем ещё несколько интересных опытов, а вы пока отрабатывайте эти!
Фото: Артем Устюжанин
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