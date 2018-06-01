Пожар в Рыбинске: молодой мужчина погиб в собственной квартире

Загорелась квартира на последнем этаже

Следователи занялись расследованием пожара, который произошёл в одной из квартир в доме на улице Боткина в Рыбинске. Днем 31 мая из квартиры повалил дым. Неладное почуяли соседи.

— Ко мне прибежала соседка, говорит, у нее вся квартира в дыму, ну, я вызывала пожарных, — рассказала одна из жительниц дома.

Спасатели не смогли сразу попасть внутрь — дверь квартиры пришлось срезать бензорезом, а со стороны окна поднимались по пожарной лестнице.

Когда в квартиру все же вошли, увидели: горел диван, на котором без сознания лежал хозяин квартиры — 31-летний мужчина. Он еще был жив, прощупывался пульс. Мужчину тут же передали медикам, но спасти его уже не успели.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что хозяин квартиры курил в постели.

— По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску СУ СКР по Ярославской области проводится доследственная проверка, — рассказали в Следственном комитете.