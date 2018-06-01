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Неудачно припаркована: в Ярославской области мужчина разбил чужую машину

1 июня 2018 08:00
1 798 0
авто, машина, Ярославль

В Рыбинске молодой человек, прогуливаясь по Волжской набережной, увидел припаркованный автомобиль «Рено-Дастер». Который, как ему показалось, был припаркован неудачно. 19-летнего юношу это порядком разозлило. Да так, что он взял палку и разбил заднее стекло машины.

Наутро хозяин машины увидел повреждения и вызвал ГИБДД. Хулиган спустя некоторое время сам явился в полицию. Ущерб оценили в девять тысяч рублей. Что для владельца автомобиля оказалось существенной суммой. Поэтому мужчина подал на парня в суд.

— Суд назначил наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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