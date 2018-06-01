Брала не тех детей: в Ярославской области под суд пошла директор школы

Директора оштрафовали

Директор одной из школ в Брейтовском районе привлечена к административной ответственности за то, что приняла в первый класс детей, которые относятся к другим учебным заведениям. Более того, женщина сделала это заранее до 1 июля текущего года в обход тех детей, которые прописаны рядом со школой. При этом приём ещё идёт.

— Директор привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Брейтовского района.