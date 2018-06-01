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Брала не тех детей: в Ярославской области под суд пошла директор школы
1 июня 2018 07:00
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Директор одной из школ в Брейтовском районе привлечена к административной ответственности за то, что приняла в первый класс детей, которые относятся к другим учебным заведениям. Более того, женщина сделала это заранее до 1 июля текущего года в обход тех детей, которые прописаны рядом со школой. При этом приём ещё идёт.
— Директор привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Брейтовского района.
Фото: Александра Савельева
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