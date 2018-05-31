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С момента рождения и до наших дней: как строилось колесо обозрения в Ярославле
31 мая 2018 21:11
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Это было, пожалуй, самое долгожданное событие. До конца и не верилось, что колесо обозрения построят ко Дню города. Уж больно медленно шла стройка. Но 26 мая его запустили. Первым, конечно, новый аттракцион опробовал мэр. А уж потом все остальные.
Но мало кто видел этапы строительства этого масштабного аттракциона. А мы были на стройке с самого первого дня. И сделали для вас видео, как всё начиналось и чем всё закончилось.
Колесо обозрения вызвало бурю эмоций у ярославцев: восторг, панику и даже возбуждение. Такое, что парочка даже занялась сексом в кабинке во время движения.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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