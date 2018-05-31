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Ярославских таксистов будут проверять каждую неделю
31 мая 2018 20:59
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Правительство Ярославской области заключило соглашение с «Яндекс.Такси». Отныне «Яндекс.Такси» будет заключать договоры лишь с теми перевозчиками, у которых есть все разрешения на работу с пассажирами. Проверять эти разрешения нужно будет не меньше одного раза в неделю.
— Заключение мы подписали для того, чтобы сделать пассажирские перевозки безопаснее и надёжнее, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Очень хочется в это верить, ведь, что ни день — новое ДТП с участием такси. А недавно мы рассказывали о том, как вызвать такси и доехать живым.
Фото: Александра Савельева
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