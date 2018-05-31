Ярославских таксистов будут проверять каждую неделю

Таксистов будут проверять каждую неделю

Правительство Ярославской области заключило соглашение с «Яндекс.Такси». Отныне «Яндекс.Такси» будет заключать договоры лишь с теми перевозчиками, у которых есть все разрешения на работу с пассажирами. Проверять эти разрешения нужно будет не меньше одного раза в неделю.

— Заключение мы подписали для того, чтобы сделать пассажирские перевозки безопаснее и надёжнее, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Очень хочется в это верить, ведь, что ни день — новое ДТП с участием такси. А недавно мы рассказывали о том, как вызвать такси и доехать живым.