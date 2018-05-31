×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Чтобы без происшествий: батюшки освятят ярославские пляжи

31 мая 2018 19:30
672 1
лето, река, купание, Ярославль, пляжи

Завтра в Ярославле открывается купальный сезон. И хотя погода совсем не располагает к плаванию, ярославские спасатели проверили 21 пляж в области.

Чтобы купальный сезон прошёл без происшествий, одних спасателей мало. Сотрудники управления МЧС по Ярославской области призвали на помощь высшие силы и служителей церкви.

— Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с ярославской епархией уже не первый год проводят обряд освящение пляжей. Завтра представители духовенства освятят Которосльной, Тверицкий и Норский пляжи, — рассказали ярославские спасатели.

Напомним, всего в регионе запланированы к открытию 38 мест массового отдыха у воды. Все они обследованы водолазами и оборудованы спасательными постами. В случае необходимости квалифицированные специалисты смогут оказать помощь пострадавшему.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Мэр нам не указ: трусы и цветы вернулись на улицы Ярославля

Новое на сайте
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

Фильм недели
сегодня
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (4): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,90 62,49
EUR 72,45 72,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 01.06
USD 62,02 -0,57
EUR 72,58 0,06
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.