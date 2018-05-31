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Чтобы без происшествий: батюшки освятят ярославские пляжи
31 мая 2018 19:30
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Завтра в Ярославле открывается купальный сезон. И хотя погода совсем не располагает к плаванию, ярославские спасатели проверили 21 пляж в области.
Чтобы купальный сезон прошёл без происшествий, одних спасателей мало. Сотрудники управления МЧС по Ярославской области призвали на помощь высшие силы и служителей церкви.
— Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с ярославской епархией уже не первый год проводят обряд освящение пляжей. Завтра представители духовенства освятят Которосльной, Тверицкий и Норский пляжи, — рассказали ярославские спасатели.
Напомним, всего в регионе запланированы к открытию 38 мест массового отдыха у воды. Все они обследованы водолазами и оборудованы спасательными постами. В случае необходимости квалифицированные специалисты смогут оказать помощь пострадавшему.
Фото: Александра Савельева
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