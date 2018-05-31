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Мэр нам не указ: трусы и цветы вернулись на улицы Ярославля
31 мая 2018 17:25
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Сколько бы ни ругался мэр Ярославля Владимир Слепцов на планёрках на своих подчинённых, чтобы они разобрались с уличными торговцами, трусы и цветы по-прежнему продают с лотков.
— Они уже никого не стесняются, а вы как будто их не видите, — требовал от своих заместителей и глав районов разогнать торговцев ещё зимой.
Больше всего мэр ругался на торговцев трусами и цветами. Почему-то именно эти товары больше остальных бесят градоначальника. Но разогнать уличных продавцов чиновники так и не смогли.
— Никаких разрешений у меня нет, — рассказала женщина с пучками из ландышей в руках, которые, как говорит, сама нарвала в лесу. — Иногда люди какие-то подходят и говорят: «Бабушка, не торгуй», ну я и ухожу. Потом встаю в другом месте.
А ещё по всему городу поставили палатки «Ягодный рай». В них продают черешню, клубнику и абрикосы, привезённые из южных регионов.
— Здесь подороже, чем в магазине, но намного вкуснее, — похвасталась женщина, сжимая в руке пакетики с черешней и клубникой.
Причём торговцы ягодами стоят на самых проходных точках, за ягодами и фруктами народ выстраивается в очереди. Но их никто не гоняет.
— У нас разрешение есть от мэрии на торговлю, — сказали продавцы и вызвали по телефону своего хозяина.
Анатолий приехал на «Газели», на которой развозит клубнику по точкам, и вытащил бумагу.
— Вот, пожалуйста, — протянул он документ с печатью мэрии и подписью заместителя главы города Алексея Торопова. — Все 28 точек.
То, что бумага не поддельная, подтвердили и сами чиновники.
— Мы им выдали разрешение на торговлю, — рассказали в мэрии Ярославля. — Это муниципальная сезонная ярмарка. Все продукты проверены лабораторией рынка Ленинского района. Этими ягодами никто не отравится.
Трусами и цветами, конечно, вряд ли тоже кто-то отравится. Но чиновники уже определили, кому можно торговать на улице, а кому нет.
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Фото: Александра Савельева
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