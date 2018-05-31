Мэр нам не указ: трусы и цветы вернулись на улицы Ярославля

Этот лоток с трусами поставили на Октябрьской площади

Сколько бы ни ругался мэр Ярославля Владимир Слепцов на планёрках на своих подчинённых, чтобы они разобрались с уличными торговцами, трусы и цветы по-прежнему продают с лотков.

— Они уже никого не стесняются, а вы как будто их не видите, — требовал от своих заместителей и глав районов разогнать торговцев ещё зимой.

Больше всего мэр ругался на торговцев трусами и цветами. Почему-то именно эти товары больше остальных бесят градоначальника. Но разогнать уличных продавцов чиновники так и не смогли.

Женщину постоянно гоняют, но штрафов не выписывают



— Никаких разрешений у меня нет, — рассказала женщина с пучками из ландышей в руках, которые, как говорит, сама нарвала в лесу. — Иногда люди какие-то подходят и говорят: «Бабушка, не торгуй», ну я и ухожу. Потом встаю в другом месте.

А ещё по всему городу поставили палатки «Ягодный рай». В них продают черешню, клубнику и абрикосы, привезённые из южных регионов.

— Здесь подороже, чем в магазине, но намного вкуснее, — похвасталась женщина, сжимая в руке пакетики с черешней и клубникой.

Люди постоянно подходят к палатке за свежими ягодами



Причём торговцы ягодами стоят на самых проходных точках, за ягодами и фруктами народ выстраивается в очереди. Но их никто не гоняет.

— У нас разрешение есть от мэрии на торговлю, — сказали продавцы и вызвали по телефону своего хозяина.

Анатолий приехал на «Газели», на которой развозит клубнику по точкам, и вытащил бумагу.

У предпринимателя есть разрешение на торговлю от мэрии города



— Вот, пожалуйста, — протянул он документ с печатью мэрии и подписью заместителя главы города Алексея Торопова. — Все 28 точек.

То, что бумага не поддельная, подтвердили и сами чиновники.

— Мы им выдали разрешение на торговлю, — рассказали в мэрии Ярославля. — Это муниципальная сезонная ярмарка. Все продукты проверены лабораторией рынка Ленинского района. Этими ягодами никто не отравится.

Черешня в палатке стоит дороже, чем в сетевых магазинах, но её разбирают влёт



Трусами и цветами, конечно, вряд ли тоже кто-то отравится. Но чиновники уже определили, кому можно торговать на улице, а кому нет.

Читайте также: «Ко мне могут появиться претензии»: новый заместитель мэра Ярославля засветился в скандале.