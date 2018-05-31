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Мэрия Ярославля расскажет, что делать, если у вас кто-то умер

31 мая 2018 17:08
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мэрия, ритуальные услуги, Ярославль

В мэрии Ярославля начнут консультировать людей по ритуальным услугам. Власти города намерены бороться с нелегальным рынком похоронной отрасли, а потому сами расскажут жителям, как организовать похороны, получить пособие на погребение и о других нюансах.

Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, достаточно позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 40-40-40 либо напрямую в службу по вопросам похоронного дела: 72-78-73, 58-28-28.

— Служба позволит бороться с недобросовестностью некоторых похоронных агентов. На одного умершего в Ярославле приходится 2–3 агента, которые в первые минуты после смерти (незаконно получив информацию) уже находятся у дверей квартиры родственников и предлагают ритуальные услуги, стоимость которых очень высока, — рассказывают в городской администрации.

Таким образом, ярославцам предлагают в первую очередь пользоваться тем, что им положено по закону. 

В мае мэр Владимир Слепцов заявил, что через год в Ярославле мёртвых хоронить негде будет

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Фото: Александра Савельева
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