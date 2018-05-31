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Эй, крошка! Какая ты окрошка?

31 мая 2018 16:30
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лето, Ярославль, окрошка

Жаркое лето, мы надеемся, всё-таки наступит. А вместе с ним — солнце, жара, песочек на пляже и окрошка! Это странное блюдо ежегодно врывается в нашу жизнь: окрошка с квасом, с кефиром и даже с рыбой поражает иностранцев в России. Да и самих россиян.

Независимо от того, любите вы это блюдо или нет, пройдите наш тест и узнайте, какая окрошка подходит именно вам!

Какую погоду на первые дни лета обещают синоптики.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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