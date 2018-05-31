Эй, крошка! Какая ты окрошка?

Какая окрошка подходит именно тебе?

Жаркое лето, мы надеемся, всё-таки наступит. А вместе с ним — солнце, жара, песочек на пляже и окрошка! Это странное блюдо ежегодно врывается в нашу жизнь: окрошка с квасом, с кефиром и даже с рыбой поражает иностранцев в России. Да и самих россиян.



Независимо от того, любите вы это блюдо или нет, пройдите наш тест и узнайте, какая окрошка подходит именно вам!