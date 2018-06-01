Что нас ждет в июне: авиадебоширам запретят летать, а присяжным разрешат рассматривать дела женщин

Каким автобусам запретили въезжать в города ЧМ-2018 и что изменилось в правилах оформления ДТП — читайте в нашем материале об изменениях в законах, которые вступят в силу в июне 2018 года.

Въезд автобусов в города мундиаля возьмут под контроль

С 1 по 30 июня о планируемом въезде в города ЧМ-2018 владельцы автобусов должны уведомлять транспортную дирекцию чемпионата. Важное условие: автобусы должны быть оборудованы навигаторами с ГЛОНАСС, которые будут передавать в дирекцию данные о передвижении. В противном случае им нельзя пересекать черту города.

Это временное правило не касается регулярных рейсов и автобусов, имеющих разрешение МВД. Для Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи ограничение продлится до 17 июля.

Ограничение на въезд автобусов в города вводится из-за ЧМ-2018

Квитанции за коммуналку освободили от коммерческой рекламы

Со 2 июня на платежках за жилищно-коммунальные услуги разрешено печатать только социальную рекламу и справочно-информационные сведения. Все коммерческие предложения попали под запрет.

Авиакомпаниям разрешили год не продавать билеты дебоширам

С 4 июня авиакомпании смогут не продавать билеты пассажирам, внесенным в черный список авиакомпании за хулиганство на борту самолета. В этот список включают граждан, если есть вступившее в силу постановление о назначении штрафа или приговор суда.

Но фигурант черного списка в особых случаях всё же сможет купить билет. Например, если возвращается в Россию из страны, с которой есть только авиасообщение, или едет на лечение, на похороны родственника, сопровождает пассажира-инвалида.

Ограничение для авиадебоширов будет действовать год. О внесении в черный список авиакомпания должна уведомить пассажира в письменной форме.

Ограничение для авиадебоширов будет действовать год

Операторов мобильной связи обязали проверять данные абонентов

С 1 июня операторы связи обязаны отключать абонента, если достоверность сведений об абоненте (ФИО, дата рождения, паспортные данные) не подтверждена.

Теперь сведения о конечных абонентах должны предоставлять и юрлица, и индивидуальные предприниматели, покупающие симки пачками для своих сотрудников. А операторы мобильной связи обязаны проверять достоверность информации о пользователях сим-карт, указанной в договорах. Для этого им предоставили доступ к информационным системам госорганов.

Операторы связи также обязаны отключать абонента по запросу полиции, ФСБ или предписанию Роскомнадзора, если в течение 15 суток персональные данные абонентов не будут подтверждены. Письменное согласие на передачу персональных данных оператору связи не требуется.

— Мы дорабатываем наши системы для подтверждения данных через государственные информационные системы. Мы также провели дополнительный анализ договоров клиентов по специально разработанному алгоритму. Если есть подозрения, что данные в договоре могут быть ошибочными, обзваниваем клиентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные. Процедура занимает около 5 минут, — рассказала Сети городских порталов Лилия Галяутдинова, пресс-секретарь «ВымпелКома» («Билайн»).

Проверять базы данных операторов связи будет Роскомнадзор в ходе плановых проверок и совместных с МВД рейдов по местам незаконной продажи сим-карт, пояснили в надзорном ведомстве. Если будут обнаружены договоры с недостоверными данными абонента, оператор связи заплатит штраф — 30–40 тысяч рублей.

Займы свыше 10 тысяч рублей придется скреплять письменным договором

С 1 июня договор займа между гражданами должен заключаться в письменном виде, если его сумма превышает 10 тысяч рублей. Ранее письменный договор был обязательным только в случае, когда сумма превышала МРОТ в 10 раз (с 1 мая 2018 года федеральный МРОТ — 11 163 рубля).

Присяжных станет меньше, но количество судов с их участием возрастет

С 1 июня коллегия присяжных в региональных судах будет состоять не из 12, а из 8 человек. Присяжные теперь будут рассматривать уголовные дела по особо тяжким преступлениям против личности также в районных и гарнизонных военных судах. Здесь коллегия будет состоять из судьи и 6 присяжных заседателей.

Ещё одно нововведение — ходатайствовать о рассмотрении дел по особо тяжким уголовным статьям в региональных судах с участием присяжных теперь могут не только мужчины, но и женщины. Это стало возможным после того, как 25 февраля 2016 года Конституционный суд удовлетворил жалобу жительницы Челябинской области Алёны Чеченёвой (Лымарь) и постановил внести соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. 15 февраля этого года 24-летнюю женщину приговорили к десяти годам колонии общего режима за убийство четырёхмесячной дочери. Дело рассматривалось с участием коллеги присяжных заседателей, которые ранее вынесли подсудимой обвинительный вердикт, признав её не заслуживающей снисхождения.

Процедуру оформления ДТП упростили

С 1 июня максимальный размер выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции повышен до 100 тысяч рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с 1 июня ДТП можно оформлять без участия полицейских даже при наличии разногласий у участников дорожной аварии. Но суть разногласий при этом нужно зафиксировать в заполняемом бланке извещения о ДТП. В других регионах России аналогичное правило будет действовать с 1 октября 2019 года.

Разногласия нужно зафиксировать в протоколе

Требования к банкам при выдаче кредитов ужесточили

С 24 июня 2018 года в местах предоставления кредита должна размещаться информация о дате, когда начнется начисление процентов по кредиту, или о порядке ее определения. В расчет полной стоимости кредита банки должны теперь включать и сумму страховой премии.

Банки также обязали информировать клиентов о повышенных рисках валютных кредитов и прописывать в договоре примерный размер среднемесячного платежа (в квадратной рамке справа от информации о полной стоимости кредита цифрами и прописными буквами).

Все отопительные приборы должны соответствовать ГОСТу

С 27 июня радиаторы отопления и отопительные конвекторы, продаваемые на территории России и ввозимые в страну из-за границы, должны иметь обязательный сертификат качества и безопасности. А это значит, что все они должны отвечать требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия».