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«Ко мне могут появиться претензии»: новый заместитель мэра Ярославля засветился в скандале
31 мая 2018 14:33
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Назначение Алексея Аксютенко на пост заместителя мэра Ярославля сейчас активно обсуждают в Красноярске, откуда он недавно переехал. Дело в том, что там он перед увольнением с должности заместителя руководителя управления архитектуры мэрии Красноярска отметился скандалом. Сам чиновник этого не скрывает.
— Антимонопольная служба возбудила дело в отношении управления из-за нарушений закона о конкуренции, — рассказал Алексей Аксютенко корреспонденту 76.ru. — Лично ко мне официально претензий не было. Или, по крайней мере, я о них не знаю. Но могут и появиться. Я сейчас не работаю в мэрии Красноярска и не участвую в процессе по рассмотрению этого дела.
Также чиновник отметил, что скандал произошёл в октябре 2017-го, а уволился он лишь в феврале этого года.
Осенью прошлого года в УФАС обратились представители сразу нескольких фирм с жалобой. Сказали, что им власти необоснованно отказывают в размещении наружной рекламы на улицах Красноярска. А именно Аксютенко курировал эти вопросы в управлении архитектуры.
На следующей неделе Алексей Аксютенко планирует собрать ярославских журналистов, чтобы подробно рассказать, чем будет заниматься на новом месте работы.
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Фото: Алексей Аксютенко/Facebook.com
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